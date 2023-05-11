Чехія передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси "Куб" і ракети до них, заявив президент Чехії Петр Павел.
Як повідомляють České noviny, за словами Павла, доцільно також розглянути можливість передання Україні чеських винищувачів L-159. Він наголосив, що Чехія вже надала Україні близько сотні танків і таку саму кількість бронетранспортерів.
"Варто замислитися, можливо, ми могли б надати Україні наші літаки L-159 з певною перспективою на переозброєння, адже вони навіть як літаки безпосередньої авіаційної підтримки могли б істотно допомогти Україні в контрнаступі", - додав він.
Президент Чехії наголосив, що західні країни поки що утримуються від надання сучасних винищувачів Україні, бо підготовка до їх використання потребує досить багато часу., а також тому, що машини містять секретні системи. За його словами, країни-союзники не хочуть, щоб ці пристрої потрапили до рук Росії.
На озброєнні чеської армії ЗРК "Куб" замінять ракетні комплекси SPYDER виробництва Ізраїлю.
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