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Чехія передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси "Куб" і ракети до них, заявив президент Чехії Петр Павел.

Як повідомляють České noviny, за словами Павла, доцільно також розглянути можливість передання Україні чеських винищувачів L-159. Він наголосив, що Чехія вже надала Україні близько сотні танків і таку саму кількість бронетранспортерів.

"Варто замислитися, можливо, ми могли б надати Україні наші літаки L-159 з певною перспективою на переозброєння, адже вони навіть як літаки безпосередньої авіаційної підтримки могли б істотно допомогти Україні в контрнаступі", - додав він.

Президент Чехії наголосив, що західні країни поки що утримуються від надання сучасних винищувачів Україні, бо підготовка до їх використання потребує досить багато часу., а також тому, що машини містять секретні системи. За його словами, країни-союзники не хочуть, щоб ці пристрої потрапили до рук Росії.

На озброєнні чеської армії ЗРК "Куб" замінять ракетні комплекси SPYDER виробництва Ізраїлю. 
ForUm

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