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Європарламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на один рік з метою підтримки української економіки в умовах війни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

У своєму Twitter Джозвяк написав, що на пленарному засіданні 9 травня парламентарі підтримали продовження безмитної торгівлі з Україною 537 голосами "за", тоді як 42 депутати голосували проти і ще 38 утримались. 

Згодом заяву опублікувала і пресслужба Європарламенту.

Призупинення застосування тарифів стосується фруктів та овочів, що підпадають під систему вхідних цін, а також сільськогосподарської непереробленої та переробленої продукції, що підпадає під дію тарифно-квотних обмежень. Мита для промислових товарів припинили діяти ще з 1 січня 2023 року за умовами Угоди про асоціацію.
ForUm

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