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У Скадовську та низці інших населених пунктів Херсонщини відбувається згортання діяльності окупаційних адміністрацій, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. 

Зокрема, у Скадовську спостерігається згортання діяльності районної та міської адміністрацій. В ніч з 6 на 7 травня, окупанти завантажили в автомобільний транспорт документацію, оргтехніку та інше майно державних установ. Вже на ранок 7 травня, разом із сім’ями, місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації.

"На даний час подібна ситуація спостерігається у таких населених пунктах області, як Михайлівка, Петрівка, Шевченка, Широке, Улянівка та Красне", - йдеться в повідомленні.В Генштабі зауважують, що, враховуючи багатокілометрові затори, які останнім часом утворились на в’їзді до Криму та в районі Керченського мосту, вивезення документації та награбованого майна з державних установ тимчасово захопленої Херсонської області загарбники планують здійснити морським шляхом, за допомогою суховантажного судна, через порт міста Бердянськ. 
ForUm

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