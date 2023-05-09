Російські загарбники розпочали мобілізацію у тимчасово окупованому Маріуполі.

Про це повідомила Маріупольська міська рада у Telegram.

"У Маріуполі почали працювати призовні комісії. Окупанти вже шукають громадян, які не виконують "військові зобов'язання". Ворог планує призивати чоловіків до серпня", - йдеться в повідомленні.

Міськрада також опублікувала так зване "направлення на медкомісію від військкомату", яке отримав один з жителів Маріуполя.

Повідомляється, що першими на обстеження потрапили працівники "бюджетної" сфери.

Бойченко зазначив, що тепер чоловіків у тимчасово окупованому Маріуполі можуть відправити вмирати за російських загарбників, які знищили їх місто.