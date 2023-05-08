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Україна почала отримувати від Ізраїлю радари для попередження про ракетні атаки. Наразі отримано три такі системи оповіщення, виготовлені компанію RADA Electronic Industries.

Про це повідомляє видання Israel Defense, посилаючись на ізраїльського волонтера Натана Флаєра.

Україна має отримати партію з 16 радарів, які використовуватимуться для попередження про російські ракетні атаки. Видання зазначає, що передача таких систем оповіщення потребує схвалення Міноборони Ізраїлю.Ізраїльський волонтер Натам Флаєр у своєму Twitter опублікував фото радара в Україні та написав: «Радар ізраїльський, фінансування — переважно литовське, а місце розташування — Україна. Три з 16 вже прибули».

У березні 2023 року українські військові пройшли навчання, як працювати з такою технікою.

На початку 2023 року в Литві зібрали 14 млн євро на придбання 16 таких радарів для ЗСУ. Ці системи оповіщення можуть попередження мешканців про ракетні атаки, ідентифікувати типи ракет і літаків.
ForUm

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