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Президент Чехії Петр Павел, генерал у відставці, який раніше був головним військовим радником НАТО, застеріг керівництво України від поспішного контрнаступу, який матиме жахливі наслідки.

Як Павел розповів в інтерв'ю під час візиту до Лондона на коронацію короля Чарльза, під час нещодавніх зустрічей в Києві з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем він закликав не "підштовхнути до прискорення, допоки війська не будуть повністю готові". 

"Мабуть, у них ще є відчуття, що у них немає всього, щоб успішно розпочати операцію. Тому для деяких може виникнути спокуса підштовхнути їх, щоб продемонструвати якісь результати. Це буде надзвичайно шкідливо для України, якщо цей контрнаступ провалиться, тому що вони будуть не буде іншого шансу, принаймні цього року", – каже Павел.
ForUm

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