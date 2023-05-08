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В Енергодарі на тлі панічних настроїв так звана "влада міста" закрила паспортні столи і низку адміністративних управлінь, вивозять документи та обладнання, повідомив мер міста Дмитро Орлов.

"Усе це відбувається під девізом "паніки немає" і "влада в місті продовжує працювати". Першими закрили паспортні столи та низку управлінь так званої адміністрації. Вивезли документи та обладнання. Зокрема, прихопили обладнання, що належало нашому ЦНАПу і було захоплено рашистами", - написав він у телеграм-каналі.

Також у ніч на неділю і зранку почали виносити медичне обладнання з лікарні, яке спочатку відсортували, а потім завантажили у машини.

Водночас, за словами Орлова, надійшла інформація про зупинку роботи низки відділень у стаціонарі, які припинили надання медичної допомоги. На тлі цього пацієнтам стаціонарів пропонується евакуюватися.

Мер зазначив, що в першу хвилю також потрапили категорії цивільного населення, анонсовані самими окупантами. Але погоджуються виїхати не всі.

Орлов наголосив, що перша хвиля евакуації населення, зокрема громадян, які отримали російські паспорти, розпочалася в суботу вранці, але назвати її масовою наразі не можна.

"Частину людей, які бажають виїхати, завантажили в автобуси. Частина виїхала на власному автотранспорті", - зазначив він.

За його словами, пальне на заправках закінчилося, банкомати не працюють або працюють із великими обмеженнями, і зняти гроші фактично ніде, інтернет частково зник.

"А ось ціни на продукти і медикаменти, навпаки, помітно підскочили", - повідомив мер.

 
ForUm

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