Російські окупанти щосили намагаються взяти Бахмут під контроль до 9 травня, стягують для цього "вагнерівців" з інших напрямків, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
"Ворог щосили намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Для виконання цього завдання вони стягують "вагнерівців" з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які наразі воюють на бахмутському напрямку", - написала вона в телеграм-каналі.
Заступник міністра наголосила, що українські бійці не дають ворогу прорвати оборону. Крім того, вогнем української артилерії знищено місця зберігання боєприпасів "вагнерівців".
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