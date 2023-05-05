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Російські окупанти щосили намагаються взяти Бахмут під контроль до 9 травня, стягують для цього "вагнерівців" з інших напрямків, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ворог щосили намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Для виконання цього завдання вони стягують "вагнерівців" з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які наразі воюють на бахмутському напрямку", - написала вона в телеграм-каналі.

Заступник міністра наголосила, що українські бійці не дають ворогу прорвати оборону. Крім того, вогнем української артилерії знищено місця зберігання боєприпасів "вагнерівців".
ForUm

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