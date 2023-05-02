Україна вже почала відновлення пошкодженого майна українців, однак протягом найближчого десятиліття країні знадобиться щонайменше $400 млрд у рамках міжнародної підтримки. Про це у статті для Київського безпекового форуму написала пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

«Відбудова України вже почалася, і вона потребуватиме значних коштів у рамках міжнародної підтримки. Український уряд спільно з ЄС та Світовим Банком вирахував, що фінансові потреби на реконструкцію втраченого та пошкодженого на даний час майна сягнуть понад $400 млрд. у найближчому десятилітті. Збереження довіри законотворців у країнах-партнерах, які виділять ці кошти Україні, вимагатиме, щоб Україна стала взірцем запобігання корупції. «Building back better» вимагає наявності верховенства права, протидії корупції та належного управління як першочергових передумов», – йдеться у статті.