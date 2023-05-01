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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець радить українцям на окупованих територіях брати російські паспорти, щоб вижити, або будь-яким способом залишити окуповану територію.

Про це він заявив в ефірі телемарафону. 

Омбудсмен висловив думку, що указ президента РФ Володимира Путіна, який дозволяє депортувати з окупованих територій українців, які не взяли паспорти РФ, "направлений не на депортацію українців", а на узаконення примусової паспортизації.

"Насправді я думаю, що всі громадяни України, які відмовляться від російського паспорта, їх просто заарештують, - наголосив Лубинець. - І це буде окрема категорія цивільних заручників, яких РФ буде тримати в полоні, в ув'язненні на своїй території або на тимчасово окупованій території України…Я б порадив брати російський паспорт, все ж таки для себе прийняти рішення вижити. Це найголовніше. Ми розуміємо, що це відбувається під тиском, фізичним тиском. Тому взяти паспорт, вижити, дочекатись, коли ми звільнимо цю територію. Після цього, зараз напрацьовується відповідний закон, офіційно відмовитись від цього паспорту і повернутись до нормального життя".

"Або для себе приймати рішення і виїжджати з цієї території в будь-який спосіб через будь-яку територію інших країн, але просто звідти виїхати. Ми розуміємо, що це зараз питання виживання на цій території", - добав він, пише "Українська правда"

Лубінець наголосив, що Україна не визнає російський паспорт "як елемент скоєння злочину нашими громадянами".
ForUm

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