Україна за підсумками участі в міжнародній виставці авіаційної техніки Teknofest 2023 у стамбульському аеропорту ім. Ататюрка досягла трьох нових угод із турецькою компанією Baykar - виробником БПЛА Bayraktar TB-2, повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

"Є важливий результат - три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників. Деталі, звісно, не розповім, але запевняю, що ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління", - написав очільник Мінстратегпрому в телеграм-каналі.

Baykar, згідно з інформацією на її сайті, представила на виставці новий 15-метровий швидкий і маневрений бойовий БПЛА Kizilelma з реактивним двигуном, виробництво якого компанія має намір почати невеликими партіями наступного року, пише "Інтерфакс-Україна".

Крім цього, компанія представила на виставці мініінтелектуальну крилату ракету Bayraktar KEMANKEŞ для використання проти стратегічних цілей.