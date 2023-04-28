Незабаром Україна переможе у цій жахливій війні. Тисячі бійців повернуться з фронту. І дуже важливо – яка держава їх чекатиме. Чи зможе вона їм гідно віддячити хоча б гарантованими конституційними правами, робочими місцями та надійним соціальним захистом. Про це у своєму блозі пише заступник голови Федерації профспілок України Володимир Саєнко.

За словами Саєнка, війна внесла корективи і в економіку України: «Частина промисловості зруйнована. Мільйони людей стали біженцями. Майже третина - втратили роботу. Не можуть прогодувати родини, і це є серйозною загрозою дестабілізації ситуації всередині країни».

«Зараз ми дуже багато отримуємо міжнародної допомоги. І це добре, але не можна покладатися лише на неї. Це як милиці для пораненого – рано чи пізно, від них доведеться відмовитися. Українська економіка має стати на ноги і почати функціонувати самостійно», - пише Саєнко.

І додає: «Надзвичайно важливо, щоб економічна криза не переросла в економічний колапс, адже в умовах війни це стало б серйозною загрозою для нашого військового потенціалу».

І тут виникає питання, звертає увагу Володимир Саєнко, як моделювати економічну стратегію в умовах війни. Він радить опиратися на міжнародний досвід. Зокрема, на Велику Британію та США під час Другої світової війни. Британський уряд воєнного часу проводив дуже практичну політику щодо робітників, профспілок і громадянського суспільства.

Саєнко наводить слова британського аналітика Люка Купера, який каже, що найважливіше, що може зробити український уряд, — це говорити з профспілками та громадянським суспільством.

Британський аналітик стурбований тим, що український уряд використав ситуацію воєнного стану, коли є обмеження на протести, щоб проштовхнути низку трудових реформ, які є дуже непопулярними серед профспілок та більшості населення.

Він наполягає – це має бути обговорено з профспілками, які повинні мати місце за столом переговорів.

За словами Володимира Саєнка, нас чекає непроста робота відновлення післявоєнної економіки і побудови оновленої європейської України. І для цього життєво необхідний соціальний діалог, партнерство з суспільством і профспілками.