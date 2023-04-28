також у роздiлiПолiтика
Володимир Саєнко: Перемога України – через соціальне партнерство з профспілками 6
Польща спростила еспорт дронів до України 10
ЗМІ: У одностатевих шлюбів є таємний лобіст 17
ЗМІ: ГУР купує продукти вдвічі дешевше за Міноборони 9
Президент Італії підтримує якнайшвидше приєднання України до Євросоюзу 11
Посли країн ЄС знову не дійшли згоди щодо спільних закупівель боєприпасів 12
Посол США в Угорщині обурився цинізмом закликів до України припинити вогонь 10
Шмигаль розповів про нову оцінку потреб України на відновлення 12
Резников: Технічних обмежень щодо дальності зброї Україні вже немає 10
Зеленський почув від Сі Цзіньпіна слова підтримки зернової ініціативи 14
головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі: Україна у "хорошій позиції" для контрнаступу 12
ЄС та Україна будуть виконувати судові рішення одне одного 19
Глава Болградского МРЭО Пейчев торгует «липовыми» правами международного образца 20
В "Дії" тепер можна отримати витяг про несудимість 13
Кілька країн Європи виступають за гарантії Україні ще до вступу в НАТО 15
Подоляк повідомив, чи планує Україна бити по Москві 14
Україна жорстко відповіла угорськім політикам, які залежать від забаганок Москви 17
Литва вважає, що треба добиватись перемоги України 15

14 000 українських військових повернулися захищати Батьківщину після навчання у Великій Британії.

Про це заявив молодший секретар Міноборони Британії Ендрю Меррісон, відповідаючи на запитання щодо України в Палаті громад, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Він заявив, що "цілком очевидно", що Велика Британія є лідером в Європі.

"Ми ініціювали створення Міжнародного фонду для України, і 520 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких 300 мільйонів були витрачені, є справді значним досягненням" – зазначив Меррісон.

За словами посадовця, Британія також допомагає переслідувати воєнні злочини РФ.  "У кожному вимірі в цій країні ми відіграємо провідну роль" – зазначив він.

Меррісон також повідомив, що 14 000 українських військовослужбовців повернулися захищати свою Батьківщину після навчання у Великій Британії.

"Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і витратить ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України в цьому році", – додав він.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

9