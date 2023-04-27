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Уже понад місяць в парламенті і суспільстві тривають обговорення законопроекту 9103 про цивільні партнерства, який дозволить одностатевим парам отримати рівні права з традиційними у частині спільного майна, успадкування та соціального захисту. Попри неоднозначне ставлення до ініціативи в суспільстві, серед високопосадовців, особливо тих, хто практикує одностатеві відносини, рівень її підтримки досить високий. Серед головних прибічників законопроекту називають заступника міністра енергетики Ярослава Демченкова.

46-річний заступник міністра енергетики Ярослав Демченков ледь не зі студентської лави будує кар’єру у сфері державного управління. Уродженець Донецька, ще під час навчання на факультеті економічних відносин місцевого економіко-гуманітарного університету, у 19 років він став заступником виконавчого директора Донецької обласної ради молодіжних і громадських організацій. Там він майже одразу очолив місцевий молодіжний осередок Ліберальної партії одного з найвпливовіших мафіозних авторитетів Володимира Щербаня.

Уже в 1998 році Демченков став “міністром економіки” молодіжного уряду України, в 22 роки став керівником служби заступника міністра економіки в уряді Валерія Пустовойтенка. В 26 очолює проект “Діалог для реформ”, потім переходить консультантом до Світового банку і далі рухається кар’єрною драбиною в міжнародних донорських організаціях. Був також радником, керівником служби одного з віце-прем’єрів, працював у комітеті з закордонних справ, помічником нардепів одразу трьох скликань, старшим експертом з розвитку енергетичного сектору Програми розвитку ООН, а згодом очолив проект Управління ООН з обслуговування проектів. З цієї посади в 2020 році був призначений заступником міністра енергетики України.

Примітно, що приблизно з 2013 року в житті Демченкова з’являється особлива людина. Це такий собі 41-річний на сьогоднішній день Дмитро Інгул, уродженець Дніпра, який згідно з даними його соцмереж, працює в проекті з енергетичної безпеки USAID.

Джерело
ForUm

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