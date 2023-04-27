Головне управління розвідки подекуди закуповує продукти за цінами удвічі нижчими, ніж Міноборони.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на закупівельні ціни, оприлюднені на Prozorro

Видання повідомляє, що військова частина А1225, якою опікується ГУР МО, оприлюднило звіти про закупівлі харчів, обмундирування та автозапчастин на 16 мільйонів гривень.

ЗМІ порівняли ціни на продукти з тими, що містяться у вже "виправлених" контрактах Міноборони.

Зокрема, розвідники купили мінтай по 69 грн за кг, а міністерство оборони – за 120 грн. І це, за інформацією видання, є найменшою ціною по всім контрактам, у тому числі і на поставку харчів військовим, що дислоковані у далекому від лінії фронту Києві.

Рис у ГУРівців вартує 26 грн за кілограм – це нижче, ніж у роздрібних магазинах. У Міноборони – від 59 грн.

У міністерстві найдешевша морква – по 28 грн, а в ГУР – по 12 грн.

"Наші гроші" наголошують, що чекатимуть публікацій Міноборони, яке поки що не оприлюднило жодного звіту.