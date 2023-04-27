Посол США в Угорщині Девід Прессман назвав "цинічними" заклики до України припинити вогонь. Він вказав, що мир в Україні може настати сьогодні, якщо президент Росії Володимир Путін припинить війну.

"Це цинічно закликати до припинення вогню, коли майже 20% не вашої країни окупована армією іноземних загарбників. І не заслуговує довіри припущення, що якби тільки було припинення вогню, Володимир Путін сумлінно сів би за стіл переговорів і погодився вивести свої війська, а не просто переозброїтися і відновити атаку", - йдеться у заяві дипломата на сайті посольства.

При цьому він вказав на небезпеку, яка криється в цинічних політичних спробах використовувати термін "мир" в якості зброї. "Коли ми чуємо, як політики виступають за примирення, що маскується під мир, давайте будемо чіткі: одна людина може досягти миру сьогодні. Якщо Путін припинить воювати, війна закінчиться. Якщо Україна перестає воювати, Україні кінець", - підсумував Прессман.