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Міністр оборони Естонії Ханно Певкур стверджує, що найбільшою перешкодою для початку українського контрнаступу залишається дощова погода, і до початку активних бойових дій мине не менше місяця.

Про це Певкур сказав в інтерв'ю ERR після наради Групи підтримки України на військовій базі Рамштайн у Німеччині, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо послухати думки, [які звучали на базі] Рамштайн, то може пройти ще місяць, перш ніж ми зможемо говорити про реальний контрнаступ. Якщо погода зміниться, це може статися і раніше. Якщо ні, то мине місяць, можливо, два", – сказав Певкур.

За його словами, перешкодою наразі є не відсутність, наприклад, танків Abrams, а погодні умови в Україні.

"Танки Abrams не є визначальними у весняному наступі. Коаліція [країн, що надали Україні танки] Leopard була сильною, і досить багато техніки вже перекинуто в Україну, і досить багато її перебуває на шляху туди. Найбільшою перешкодою для контрнаступу, який, імовірно, відбудеться, є погода. Погода досить дощова, і це ускладнює пересування важкої техніки. Українці скоріше чекають поліпшення погоди, щоб приступити до більш масштабного звільнення територій", – сказав Певкур.

Він додав, що на зустрічі в Німеччині також обговорювали питання навчання українців у західних країнах.

"Ми також зосередилися на тому, яким було навчання тих дев'яти бригад, які сформували союзники; на тому, яке оснащення дев'яти бригад, які частково прибули в Україну, а частково прибувають. Західні союзники на досить високому рівні навчили Україну, як провести контрнаступ. Інформація та координація під американським керівництвом були досить вражаючими. І ми подивилися, які потреби можуть виникнути, коли почнеться українська контратака", – сказав глава естонського військового відомства.
ForUm

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