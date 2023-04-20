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Головний виконавчий директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лірі заявив, що лоукостер готовий швидко відновити роботу в Україні, як тільки стане безпечно літати.

Про це він сказав під час дискусії на конференції Bloomberg New Economy Gateway Europe.

Авіакомпанія найняла близько 60 українських пілотів і близько 80 бортпровідників, які в основному працюють на базах Ryanair у Польщі, очікуючи на відкриття ринку, заявив О'Лірі.

За його словами, авіакомпанія планує створити 30 маршрутів і мати кілька баз в країні протягом 12 місяців після повернення.

"Ми могли б літати туди приблизно за два тижні. Ми активно шукаємо шляхи і шукаємо, де ми можемо повернутися в Україну", - додав він.

О'Лірі сказав, що відновлення України надасть величезну можливість європейському бізнесу брати у цьому участь і прискорити свій розвиток, а авіація відіграватиме ключову роль, оскільки "росіяни, ймовірно, підірвуть дороги і мости на шляху до виходу", тому переміщення людей за допомогою літаків буде ключовим фактором.

До вторгнення Росії в Україну і подальшого закриття повітряного простору країни, Ryanair була другою найбільшою авіакомпанією на ринку, і О'Лірі прогнозує, що вона може стати №1, як тільки життя повернеться до нормального стану.
ForUm

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