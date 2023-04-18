Міністерство оборони США заявило в понеділок, що матиме висновки про злив у мережу секретних документів протягом 45 днів.

Про це повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, у Пентагоні "продовжують проводити щоденні наради для вивчення обсягу і масштабу цього витоку, а також для забезпечення вжиття відповідних заходів щодо пом'якшення наслідків".

Очільник Міноборони США Ллойд Остін доручив провести всебічну перевірку безпеки, програм, і процедур Міністерства оборони у питанні секретних документів.

За словами Сінгх, протягом 45 днів Остін будуть надані початкові висновки і рекомендації щодо вдосконалення політики і процедур міністерства, пов'язаних із захистом секретної інформації.