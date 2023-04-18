Президент Польщі Анджей Дуда наголосив на необхідності надання Україні військової допомоги, заявивши, що в разі перемоги Росії та не зупиниться й може здійснити агресію проти іншої держави.

Про це Дуда заявив на пресконференції з італійським колегою Серджо Матареллою у Варшаві, пише PAP.

Польський президент підкреслив, що перевага Росії над Україною очевидна.

"Якщо Україна не отримає допомогу, Росія виграє цю війну, що буде лише першим кроком з боку Росії для поширення свого панування над народами цієї частини Європи", – сказав він.

Дуда додав, що поляки дуже добре знають "цю російську жадібність, жадібність панувати над іншими народами, поневолювати інші народи, позбавляти їх потенціалу і користуватися цим", і саме тому підтримують Україну і чудово розуміють своїх українських сусідів, які хочуть за будь-яку ціну відстояти свою свободу і незалежність.

"Ми їх підтримуємо і будемо підтримувати, і ми закликаємо весь світ також безперервно надавати цю підтримку Україні, поки ця війна дійсно не закінчиться поразкою Росії. Росія не може виграти цю війну. Якщо Росія виграє цю війну, вона нападе на більше країн", – підкреслив він.

Також, за словами Дуди, Польща й Італія спільно підтримують майбутнє членство країн Західних Балкан та України в Європейському Союзі.

"Вони (українці – ред.) хочуть бути з нами, вони хочуть бути на боці Заходу, вони хочуть належати до нашої спільноти – ми повинні максимально прокласти їм шлях до цієї спільноти", – вважає польський лідер.