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Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін розпорядився перевірити доступ до розвідувальних даних і контролю над ними після арешту військовослужбовця, підозрюваного у зливі секретних даних Пентагону.

"Як міністр оборони, я без вагань вживатиму будь-яких додаткових заходів, необхідних для захисту секретів нашої країни", наголосив він та додав, що перевірку проведе заступник міністра оборони з питань розвідки і безпеки.

Він також вивчить "процедури підзвітності і контролю в рамках міністерства, щоб інформувати про зусилля щодо запобігання подібним інцидентам у майбутньому".
ForUm

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