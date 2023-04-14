Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін розпорядився перевірити доступ до розвідувальних даних і контролю над ними після арешту військовослужбовця, підозрюваного у зливі секретних даних Пентагону.

"Як міністр оборони, я без вагань вживатиму будь-яких додаткових заходів, необхідних для захисту секретів нашої країни", наголосив він та додав, що перевірку проведе заступник міністра оборони з питань розвідки і безпеки.

Він також вивчить "процедури підзвітності і контролю в рамках міністерства, щоб інформувати про зусилля щодо запобігання подібним інцидентам у майбутньому".