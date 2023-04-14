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Міністр оборони України Олексій Резніков наголошує на необхідності деокупації півострова Крим для гарантування цілковитої безпеки і свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях.

"Для забезпечення 100-відсоткової безпеки і свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях Крим має бути звільнений. І він буде звільнений. Крим знову повернеться в українську родину, як це було в 1991 році. Крим - це Україна", - сказав Резніков на Чорноморській безпековій конференції Міжнародної Кримської платформи в Бухаресті в четвер.

Міністр запевнив, що Україна зробить усе необхідне для звільнення Криму.

Він також наголосив на важливості свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях, яка веде до "продовольчої безпеки" для світу та економічної - для України.

Крім іншого, Резніков повідомив про зустрічі з представниками військово-промислового комплексу Румунії, яка "виготовляє деякі цікаві речі, що потрібні Україні".
ForUm

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