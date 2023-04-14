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НАТО продовжуватиме надавати підтримку Україні, а також підтримає "довгостроковий шлях до євроатлантичної інтеграції", заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане на полях 1-ї Чорноморської конференції з безпеки Міжнародної "Кримської платформи".

"Ми продовжуємо і продовжуватимемо підтримувати Україну. Ми підтримуємо Україну з часу здобуття цією країною незалежності в 1991 році. За останній рік союзники надали безпрецедентну підтримку праву України на самооборону, надавши військову допомогу у розмірі 65 мільярдів євро, і (…) знайте, що це триватиме", - цитує слова Джоане пресслужба альянсу.

"НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. І ми підтримаємо ваш довгостроковий шлях до євроатлантичної інтеграції", - наголосив заступник генсека НАТО.
ForUm

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