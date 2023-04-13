У вас есть LiPo аккумулятор, который вы хотите зарядить? Это не просто обычная зарядка. Ознакомьтесь с различными методами зарядки, которые вы можете использовать для наполнения вашего LiPo аккумулятора и продления его срока службы.

Что такое LiPo аккумулятор?

Литий-полимерные элементы, сокращенно LiPo, - это батареи, в которых используется полимерный электролит, а не традиционный жидкий электролит. LiPo батареи имеют в четыре раза большую плотность энергии, чем никель-кадмиевые батареи. Это означает, что они могут хранить больше энергии при меньшем весе, а поскольку их можно выковать практически любой формы, LiPo аккумуляторы стали популярны в сообществе DIY.

Помимо малого веса, LiPo аккумуляторы также перезаряжаются, что делает их многоразовыми и экологичными. Для зарядки LiPo аккумулятора вам понадобится зарядное устройство LiPo.

Существует множество зарядных устройств для LiPo аккумуляторов. Однако если у вас есть качественные LiPo аккумуляторы, то вам определенно стоит вложить деньги в балансное зарядное устройство для LiPo. Балансное зарядное устройство обеспечивает не только простую зарядку: оно также способно выполнять балансировку LiPo аккумулятора, что очень важно для его здоровья.

Что такое балансное зарядное устройство для LiPo?

Балансное зарядное устройство LiPo - это удобное оборудование, которое позволяет полностью удовлетворить потребности в зарядке аккумулятора. Самое главное, что предлагает это зарядное устройство, которое и дало ему название, - это балансная зарядка.

Балансное зарядное устройство имеет гнездо для балансного разъема в дополнение к основным разъемам питания. Это позволяет зарядному устройству считывать напряжение для каждого элемента и соответствующим образом регулировать зарядку, чтобы все элементы заряжались равномерно, без разницы в напряжении. Это продлит срок службы вашей батареи.

В этой статье мы будем использовать балансное зарядное устройство iMAX B6AC LiPo.

Зарядка LiPo аккумулятора

Прежде чем заряжать LiPo аккумулятор, необходимо узнать его характеристики. Это важно, поскольку вам нужно выбрать правильную настройку балансного зарядного устройства.

Традиционно каждый элемент LiPo имеет напряжение 3,7 вольт с максимальным напряжением 4,2 В. Для трехэлементного LiPo аккумулятора напряжение составит 3,7 В x 3 = 11,1 В, а максимальное напряжение - 4,2 x 3 = 12,6 В. Ваш аккумулятор не должен превышать максимальное напряжение. К счастью, балансные зарядные устройства считывают напряжение и сообщают вам, когда ваш аккумулятор достигнет максимального напряжения.

Балансные зарядные устройства для LiPo могут обеспечивать различные методы зарядки для различных целей. Давайте посмотрим, на что способно ваше балансное зарядное устройство.

Зарядка

Обычная, базовая зарядка. В этом случае батарея просто заряжается большим током без учета напряжения элементов, поэтому вам не нужно подключать балансировочный разъем.

Проблема с базовой зарядкой заключается в том, что хотя напряжение батареи может казаться нормальным, элементы могут быть заряжены не одинаково. Один элемент может быть перезаряжен, а другие - недозаряжены.

Однако, если вы торопитесь или у вас есть одноэлементный LiPo аккумулятор, который нужно зарядить, этот метод вполне оправдан. Чтобы зарядить LiPo аккумулятор:

Вставьте мужскую сторону разъемов питания в гнезда питания балансировочного зарядного устройства. Помните, что черный цвет - отрицательный, а красный - положительный. Подключите зажимы "крокодил" разъемов питания к батарее. Обратите особое внимание на то, чтобы красный соединялся с красным, а черный - с черным. Включите балансировочное зарядное устройство и перейдите к настройке "Зарядка". Обычно это первая настройка. Выберите тип вашей батареи. В данном случае мы используем трехэлементный LiPo аккумулятор. Еще раз проверьте соединения, затем нажмите кнопку Start и подтвердите выбор. Теперь балансировочное зарядное устройство начнет заряжать ваш аккумулятор!

Балансная зарядка

Если вы не торопитесь и заботитесь о благополучии своей батареи, то балансовая зарядка - это то, что нужно. При балансовой зарядке напряжение каждого элемента становится доступным для зарядного устройства через балансовый разъем. Это позволяет зарядному устройству сбалансировать элементы, что увеличит срок службы батареи в долгосрочной перспективе.

Для балансировочной зарядки батареи LiPo:

Подключите разъемы питания к разъемам питания балансного зарядного устройства. Помните, что черный цвет - отрицательный, а красный - положительный. Подключите зажимы разъемов питания к аккумулятору. Убедитесь, что вы подключили красный к красному, а черный к черному. Вставьте балансировочный разъем батареи в соответствующее гнездо балансировочного зарядного устройства. Включите зарядное устройство и перейдите к настройке балансовой зарядки. Обычно это вторая настройка. Выберите тип вашей батареи. Проверьте соединения и, убедившись в этом, нажмите кнопку Start, а затем подтвердите выбор. Теперь балансировочное зарядное устройство будет заряжать и балансировать элементы вашей батареи.

Зарядка для хранения

Если вы планируете не использовать LiPo батарею в течение некоторого времени, рекомендуется зарядить ее перед хранением.

LiPo аккумуляторы, как и большинство аккумуляторов, медленно разряжаются сами по себе. Если хранить разряженную батарею в течение длительного времени, она может разрядиться ниже безопасного диапазона, а затем разрядиться.

С другой стороны, если вы полностью зарядите батарею и оставите ее без использования, элементы разбалансируются, что может повредить батарею и сократить срок ее службы и функциональность. Использование метода аккумуляторного заряда позволит зарядить или разрядить батарею до нужного значения: не полностью разряженной и не полностью заряженной.

Чтобы зарядить аккумулятор, выполните следующие действия:

Подключите разъемы питания к балансировочному зарядному устройству. Черный - к отрицательному, а красный - к положительному.

Подключите зажимы "крокодил" разъемов питания к аккумулятору. Красный к красному, а черный к черному.

Включите балансовое зарядное устройство и перейдите к настройке Storage Charge.

Выберите тип вашей батареи.

Проверьте соединения, затем нажмите Start и подтвердите.

Балансовое зарядное устройство разрядит или зарядит вашу батарею до нужного напряжения хранения.

После зарядки аккумулятора лучше всего хранить его в прохладном месте, например, в холодильнике.

Обязательно положите его в пакет и заверните, чтобы предотвратить попадание влаги.

Разрядка LiPo аккумулятора

В некоторых случаях, например, при проверке емкости батареи LiPo, может потребоваться ее полная разрядка. Вы можете безопасно сделать это с помощью балансного зарядного устройства.

Подключите черный разъем питания к отрицательному разъему балансного зарядного устройства, а красный разъем питания - к положительному. Подключите зажимы "крокодил" разъема питания к батарее. Красный к красному, а черный к черному. Включите балансовое зарядное устройство и перейдите к настройке "Разряд". Выберите тип вашей батареи. Проверьте соединения, нажмите Start, а затем подтвердите. Теперь зарядное устройство разрядит вашу батарею.

Не оставляйте батарею разряженной на долгое время. Аккумулятор автоматически разряжается медленно, и если это произойдет с уже разряженным аккумулятором, напряжение может упасть до мертвой зоны и убить аккумулятор.

Безопасная зарядка и разрядка

Балансировочное зарядное устройство является обязательным атрибутом, если вы владеете многоэлементной LiPo батареей. Это устройство позволяет заряжать и разряжать батарею соответствующим образом, не повреждая ее. Однако мертвые и поврежденные батареи не совсем бесполезны. Вы все еще можете использовать их в своих DIY-проектах!