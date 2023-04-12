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Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати дуже серйозно ставляться до витоку секретних документів, у Пентагоні з цього приводу проводяться щоденні наради.

"Я не можу зараз багато чого розповісти, поки йде розслідування Міністерства юстиції, але ми ставимося до цього витоку дуже серйозно. Ми продовжимо розслідування і обшукаємо буквально все, поки не знайдемо джерело витоку і не визначимо його масштаби. Ми проводимо щоденні наради в Пентагоні, пов'язані з даним інцидентом", - заявив Остін, пише "УП".

Зі свого боку, Ентоні Блінкен наголосив, що США в останні дні обговорювали із союзниками витік секретної інформації.

"Ми контактуємо на високому рівні з союзниками та партнерами і запевняємо їх, що США намагаються зберігати секрети і що ми вірні своїм союзницьким зобов'язанням", – сказав він.  

Держсекретар США також повідомив, що 11 квітня розмовляв з главою МЗС України Дмитром Кулебою, запевнивши його, що США й надалі активно підтримуватимуть Україну у війні з РФ.
ForUm

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