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Світовий банк готовий докласти зусилля до відбудови України, однак міжнародні фінансові установи не можуть самостійно взяти на себе такі витрати, а тому країни Західної Європи повинні зробити свій внесок.

Про це заявив голова Світового банку Девід Малпасс.

За його словами, Світовий банк відіграв величезну роль у відбудові сталеливарної промисловості Європи після Другої світової війни та міг би зіграти подібну роль в Україні.

"Але масштаби жахливі", – наголосив Малпасс, говорячи про оцінку, згідно з якою відбудова економіки України обійдеться в $411 млрд.

Зазначається, що відповідну оцінку зробили Світовий банк, ООН, Європейська комісія та Україна. У вересні минулого року вона складала $349 млрд.

Малпасс наголосив, що західноєвропейські країни мають значні обсяги фінансів, які вони могли б направити на відновлення України, позаяк можливостей міжнародних фінансових організацій недостатньо для відновлення в Україні зруйнованих електроенергетичного, дорожнього, залізничного секторів.
ForUm

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