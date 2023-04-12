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Кабінет Міністрів звільнив з обійманої посади голову Бюро економічної безпеки Вадима Мельника, повідомляють в офіційному телеграм-каналі уряду.

"На своєму засіданні 11 квітня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Вадима Мельника з посади директора Бюро економічної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Мельник став директором Бюро економічної безпеки України 20 серпня 2021 року, до цього з грудня 2020 року очолював Державну фіскальну службу України.
ForUm

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