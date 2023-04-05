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Українські екіпажі поки не почали навчання на американських танках M1A1 Abrams, проте це має статися "відносно скоро".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, чиї журналісти поспілкувалися з американським високопосадовцем у сфері оборони.

"Навчання на Abrams ще не розпочалися... Ми все ще працюємо над закупівлею обладнання, тому ми ще не розпочали навчання, але я б очікував, що це станеться відносно скоро", — сказав посадовець.

Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення США вже підготували понад 7000 українських військових.
ForUm

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