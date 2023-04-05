Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль знову вдається до ядерних погроз, щоб стримати західну військову допомогу Україні напередодні запланованого контрнаступу.

Аналітики припускають, що Кремль, ймовірно, спробує примусити Білорусь до подальшої інтеграції в рамках Союзної держави, коли президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрінуться в Москві 5 і 6 квітня.

У звіті нагадують, що Кремль оголосив 4 квітня, що Путін і Лукашенко зустрінуться для приватних двосторонніх переговорів 5 квітня і візьмуть участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави в Москві 6 квітня.

Кремль продовжує намагатися використовувати ядерні погрози для стримування західної військової допомоги Україні напередодні запланованого контрнаступу України.