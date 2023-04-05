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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про передачу Білорусі оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" чистим блефом.

"Що стосується ядерної зброї: це чистий блеф Російської Федерації. У них є велике бажання, щоб якнайшвидше вийти на переговори і за нашими спинами домовлятися", - заявив Данілов під час дискусії "Україна перед обличчям зовнішніх викликів" в Українському кризовому медіа-центрі.

Для того, щоб вийти на ці переговори (про завершення війни на умовах РФ - ІФ-У), Росія робить усе можливе і неможливе, зокрема використовує тактику ядерного шантажу, зазначив секретар РНБО.

Він також висловив припущення, що Росія і далі намагатиметься нагнітати ситуацію.

Водночас, за словами Данілова, важливе значення в цьому контексті матимуть майбутні переговори президентів Франції та Китаю.

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що РФ передала Білорусі оперативно-тактичний комплекс "Іскандер-М", який може нести ракети з ядерним зарядом.

Також, за його словами, білоруські військові нібито вже розпочали навчання з використання цього комплексу 3 квітня з метою захисту "Союзної держави".

 
ForUm

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