Експрезидент США Дональд Трамп у вівторок заявив у суді Мангеттена про невинність за 34 пунктами обвинувачення, повідомляє телеканал CBS News.
"Колишній президент Дональд Трамп не визнав себе винним за 34 пунктами обвинувачення у фальсифікації ділових документів", - інформує телеканал.
Раніше у вівторок Трамп прибув до суду Мангеттена в Нью-Йорку, де йому висунули понад 30 обвинувачень у "справі про Стормі Деніелс", пише "Інтерфакс-Україна".
У січні 2018 року газета The Wall Street Journal опублікувала статтю, в якій стверджували, що в 2006 році Трамп нібито мав стосунки з актрисою Стормі Деніелс, а незадовго до президентських виборів 2016 року заплатив їй $130 тис. за мовчання. Сам Трамп запевняв, що особистих стосунків із Деніелс у нього не було. Експрезидент і його союзники неодноразово заявляли, що обвинувачення на його адресу політично мотивовані.
З публікацій ЗМІ стало відомо, що окружний прокурор Мангеттена Елвін Брегг зажадав явки ексглави Білого дому для надання свідчень по суті пред'явленого йому обвинувачення.
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