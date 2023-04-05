Президент України Володимир Зеленський привітав народ Фінляндії та її президента зі вступом до НАТО та зазначив, що надійними можуть бути лише колективні та превентивні гарантії безпеки.

«Сьогодні відбулась історична подія для нашого регіону, для всієї Європи, всієї євроатлантичної спільноти. Фінляндія стає 31-м членом НАТО. Альянс міцнішає на східному фланзі. Я вітаю весь народ Фінляндії та особисто пана Президента. З надійною гарантією безпеки – колективною гарантією», - сказав він у відеозверненні.

За його словами, «російська агресія однозначно доводить: лише колективні гарантії, лише превентивні гарантії можуть бути надійними».

«Саме про це ми завжди й говорили. Говорили й про швидкість – швидкість безпекових рішень має значення. Зараз бачимо, якою може бути швидкість процедур», - сказав він, додавши: «До речі, саміт НАТО цього року у Вільнюсі заслуговує бути достатньо амбітним. Що амбітніший той, хто береже свободу, то менше можливостей для агресії в того, хто хоче зла».

«Буде день, коли й для нашої країни безпека буде гарантована», - наголосив Зеленський.