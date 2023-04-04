У Міністерстві закордонних справ Угорщини зазначили, що ордер на арешт президента Росії від Міжнародного кримінального суду є "символічним сигналом" і такі символічні кроки не наближають завершення війни.

Про це в коментарі Суспільному сказав заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентського державного секретаря Левенте Модьор, пише "Європейська правда".

Модьор зазначив, що Путін просто не поїде у держави, в яких його можуть затримати, що робить ордер МКС "символічним".

"Ми переконані, що символічні дії не наблизять завершення цієї війни. Я думаю, що цей конкретний випадок скоріше символічний, тому що, очевидно, російський президент не поїде в жодну країну, де його можуть заарештувати. Отже, це повідомлення, але лише символічне повідомлення", — сказав Модьор.

Він додав, що натомість Угорщина зосередиться на тому, надати відчутну допомогу Україні, зокрема покращити життя тих українських дітей, які відвідують державні школи в Угорщині. "Ми зосереджені на цьому, а не іншому виді символічної війни, яку веде Євросоюз", — зазначив дипломат.

Левенте Модьор додав, що ті, хто причетний до воєнних злочинів, має нести відповідальність згідно із законом.

"Ця позиція Угорщини стосується всіх випадків, незалежно від національності, країни чи будь-якої приналежності. Ми переконані, що врешті-решт справедливість перемагає. Можливо, у більш довгостроковій перспективі, ніж у короткостроковій. Скажімо, ми загалом підтримуємо справедливість, як би важко її не було досягти. Але це те, що ми думаємо і це те, що ми озвучуємо з початку цього конфлікту", — сказав він.