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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Захід повинен починати готуватися до розпаду Російської Федерації, чого не було зроблено перед розвалом Радянського Союзу.

Як він зазначив в інтерв'ю виданню The Times, Росія ослабла і ризикує розвалитися на частини. За його словами, це підтвердила і зустріч російського диктатора Володимира Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"Захід не знає Росію, і захід боїться фрагментації Росії. Але цей процес вже йде", - підкреслив Данілов.

Він додав, що розпад РФ буде "ефектним" і відбудеться протягом найближчих трьох, п'яти або семи років. 

"Це історичний процес, і історію зупинити неможливо", – резюмував секретар РНБО. 
ForUm

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