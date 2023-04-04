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До законопроєкту №6458 про механізм реконструкції застарілого житлового фонду до другого читання внесуть необхідні зміни, що враховують антикорупційні чинники, повідомила народна депутатка, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"При аналізі ухваленого в першому читанні тексту законопроєкту ми отримали зауваження від НАЗК та Інституту законодавчих ідей щодо того, як прописаний конкурс та які його критерії. Зокрема, ІЗІ зазначив, що у законопроєкті відсутня чітка та прозора процедура визначення інвесторів-забудовників. Відтак, у процесі підготовки до комплексної реконструкції застарілого житла містобудівну документацію має розробляти місцева влада, а не інвестор", - написала вона у фейсбуці за підсумками круглого столу в Києві в понеділок.

За її словами, також триває робота з уточнення норм законопроєкту щодо процедури взаємодії з мешканцями будинків, які потребують реконструкції.

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №6458 про механізм здійснення комплексної реконструкції кварталів застарілого житлового фонду у вересні 2022 року.
ForUm

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