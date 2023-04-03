Президент України Володимир Зеленський розповів про умову, за якої можливий мир з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час візиту в село Ягідне на Чернігівщині. Він підкреслив, що Україна хоче миру.

"Але яким чином можна досягти миру з Росією? Лише перемогою на полі бою в нашій країні..., щоб зупинити РФ", - сказав президент.

В іншому випадку, на думку Зеленського, після України Росія піде в Європу.

"А ви вже можете бачити результат того, що окупанти роблять з містами в нашій країні", - додав він.

Глава держави підкреслив, що для досягнення цієї мети Україні потрібне все з того, що є у партнерів та що вони можуть надати, маючи на увазі допомогу зброєю та амуніцією.

Він також подякував усім партнерам за вже надану підтримку, що допоможе врятувати життя українців.