Президент України Володимир Зеленський розповів про умову, за якої можливий мир з Росією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час візиту в село Ягідне на Чернігівщині. Він підкреслив, що Україна хоче миру.
"Але яким чином можна досягти миру з Росією? Лише перемогою на полі бою в нашій країні..., щоб зупинити РФ", - сказав президент.
В іншому випадку, на думку Зеленського, після України Росія піде в Європу.
"А ви вже можете бачити результат того, що окупанти роблять з містами в нашій країні", - додав він.
Глава держави підкреслив, що для досягнення цієї мети Україні потрібне все з того, що є у партнерів та що вони можуть надати, маючи на увазі допомогу зброєю та амуніцією.
Він також подякував усім партнерам за вже надану підтримку, що допоможе врятувати життя українців.
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