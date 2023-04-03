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Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова в неділю запевнила, що на складах чеських Збройних сил усе ще є військове обладнання, яке може бути передане як допомога Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в етері Чеського телебачення.

"На наших складах все ще є речі, які гарантовано ніколи не будуть використані в нашій армії", – підкреслила міністерка оборони Чехії.

За словами Чернохової, в найближчі кілька днів Черночова і начальник Генерального штабу чеської армії Карел Реха зустрінуться з чеським президентом Петром Павелом, якому нададуть перелік озброєння, яке можна відправити в Україну.

"Ми поінформуємо президента про переліки, які у нас є, щоб він мав точне уявлення про те, що ще ми можемо гіпотетично відправити в Україну, якщо Україна буде в цьому зацікавлена", – додала вона.

Окремо міністерка запевнила, що нічого з того, що передається Україні, не впливає на обороноздатність Чехії.
ForUm

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