Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг назвав "правильним сигналом" рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо видачі ордера на арешт Володимира Путіна.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це глава австрійського зовнішньополітичного відомства заявив у четвер під час виступу у Національній раді Австрії.

"Минулого року я вже публічно заявляв, що виходжу з того або не виключаю, що справа може дійти до видачі ордера на арешт президента російської федерації. Зараз це вже сталося. Як на мене, то це – чіткий сигнал, що ніхто не стоїть над законом", - прокоментував Шалленберг видачу МКС ордеру.

Він нагадав, що раніше Міжнародний кримінальний суд чітко визначив, що навіть глави держав не мають імунітету і не стоять над законом.

"І привід також особливо шокуючий, а саме – викрадення дітей. Понад 15-16 тис. дітей було викрадено з України до Росії. І тому я думаю, що привід є належним, і я вважаю, що це – правильний сигнал", - заявив австрійський міністр.

Він додав, що Австрія виступає за притягнення до відповідальності усіх винних у злочинах, скоєних під час російської агресії проти України. З огляду на це Відень підтримує створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, а також роботу МКС. Зокрема, Австрія надала 300 тис. євро на підтримку діяльності Міжнародного кримінального суду, а також відправила на допомогу прокурору суду свого експерта.