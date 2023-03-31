Як передає кореспондент Укрінформу, про це глава австрійського зовнішньополітичного відомства заявив у четвер під час виступу у Національній раді Австрії.
"Минулого року я вже публічно заявляв, що виходжу з того або не виключаю, що справа може дійти до видачі ордера на арешт президента російської федерації. Зараз це вже сталося. Як на мене, то це – чіткий сигнал, що ніхто не стоїть над законом", - прокоментував Шалленберг видачу МКС ордеру.
Він нагадав, що раніше Міжнародний кримінальний суд чітко визначив, що навіть глави держав не мають імунітету і не стоять над законом.
"І привід також особливо шокуючий, а саме – викрадення дітей. Понад 15-16 тис. дітей було викрадено з України до Росії. І тому я думаю, що привід є належним, і я вважаю, що це – правильний сигнал", - заявив австрійський міністр.
Він додав, що Австрія виступає за притягнення до відповідальності усіх винних у злочинах, скоєних під час російської агресії проти України. З огляду на це Відень підтримує створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, а також роботу МКС. Зокрема, Австрія надала 300 тис. євро на підтримку діяльності Міжнародного кримінального суду, а також відправила на допомогу прокурору суду свого експерта.
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