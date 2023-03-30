Президент України Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв'язку на Саміті демократії 2023, організованому президентом США Джозефом Байденом, закликав учасників до збереження поваги до демократії в країнах, де свобода ще не перемогла.
Як зазначив у відеозверненні президент України, Росія вже давно воює з багатьма демократіями світу, підключаючи механізми дезінформації, корупції, втручання у вибори, шпигунства, кіберзлочинності, а нині ще й намаганнями спровокувати глобальну енергетичну та продовольчу кризу.
"Вороги свободи за останні десятиліття не втратили жодного року. Вони спрямували весь свій час і необмежені кошти на ослаблення, розбещення і підрив демократій. Але чи всі зусилля вільного світу були спрямовані на обмеження агресивного потенціалу тиранів і притягнення їх до юридичної відповідальності за свої злочини? На жаль, ні. Ми маємо це виправити", – заявив Зеленський, пише "Українська правда".
Він переконаний, що "демократія має навчитися бути безкомпромісною перед лицем зла".
"По-перше, не треба думати, як зберегти обличчя Путіна... Ми маємо думати про те, як зберегти повагу до демократії в тих країнах, де свобода ще не перемогла, - сказав президент. - По-друге, захисники демократії мають допомогти з усією зброєю, яка буде надійна для забезпечення поразки агресора".
Український лідер заявив, що "Кремль намагається перетворити навіть продовольче забезпечення на зброю" – і це "війна саме проти свободи й демократії".
Він закликав учасників Саміту активніше заморожувати активи російських багатіїв, оскільки "вони повинні мати мотив діяти на захист свободи та покласти край агресії й терористичному правлінню Кремля".
Крім того, Зеленський назвав неприємною ситуацію, за якої "санкції проти Росії значно повільніші, ніж російська агресія".
Боротьбу українських військових із російською армією Зеленський порівняв із пожежею: пожежники не можуть чекати кілька місяців на пожежні машини або прийняти правило, що пожежні гідранти повинні бути обов'язково лише для коротких відстаней.
"Коли наші бійці відбивають штурми під Бахмутом, вони не можуть тижнями чекати артилерії і снарядів. Вогонь має бути негайним, щоб нейтралізувати загрозу. Усі наші рішення мають бути такими ж швидкими, - йдеться в промові. - Демократії потрібна перемога. Саме цього року, не пізніше, і ми в змозі це забезпечити. Україна і всі, хто допомагає. Але діяти потрібно швидше".
Президент США Джо Байден відкрив Саміт за демократію обіцянкою виділити ще 690 мільйонів доларів на підтримку програм розвитку демократії по всьому світу впродовж наступних 2 років. На першому Саміті йшлося про понад 400 мільйонів доларів.
"Ми спостерігаємо безпрецедентну єдність демократій, які засуджують жорстоку агресивну війну Росії проти України та солідарні з хоробрим українським народом, який захищає свою демократію", – сказав американський лідер.
У саміті, який проходить в онлайн форматі, беруть участь близько 120 світових лідерів.
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