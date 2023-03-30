Білий дім не бачить жодних доказів, які б свідчили про неналежне використання Україною військової допомоги, яку надають США.

Про це повідомив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, якого цитує "Укрінформ".

"Якщо мова йде про використання військової допомоги, наданої Україні, то ми не бачили жодних доказів якихось кричущих порушень", - сказав Кірбі та додав, що Україна поділяє занепокоєння США щодо забезпечення належної підзвітності та прозорості використання американського обладнання.

"Ми всі прагнемо якомога більшого нагляду та підзвітності. До України надходить обладнання та системи, закуплені за кошти платників податків, але це – війна. Під час бою неможливо ідеально передбачити рух кожної одиниці, яку солдат бере із собою у бій", – каже він.