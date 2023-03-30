також у роздiлiПолiтика
Зеленський наполягає на змозі перемогти цього року 10
Угорська президентка підтримала мирний план для України 11
Місцевий олігарх намагається звалити губернатора Черкащини за допомогою рейдерського скандалу, - ЗМІ 20
The Wall Street Journal: Економіка Росії починає зазнавати краху 16
МОК прийняв рішення щодо допуску російських спортсменів на Олімпіаду 16
Україна не рекомендує росіянам всиновлювати викрадених дітей 10
Байден прокоментував намір Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі 11
Понад 55 тисяч мешканців Київщини подали заяву на компенсацію зруйнованого житла 13
Рада ЄС визначилась щодо "газового пакета" 18
Болгарія може вплинути на хій війни в Україні 14
Україна, Польща, Естонія, Латвія і Литва закликають МОК не допускати росіян на Олімпіаду 16
МЗС відповіло на скандальний звіт ООН щодо проросійських священників 17
Моляр розповіла про наявні хвилі мобілязації 16
Денис Горбуненко может стать новым подозреваемым в «деле Сенниченко» 29
Харківський нардеп Родзинський продавав фіктивні студентські документи для виїзду з України 33
Угорщина зробила дивну заяву по припиненню вогню в Україні 22
Подоляк вважає, що Росія втрачає ознаки державності 15
Уряд схвалив новий проект Меморандуму з МВФ 13

Білий дім не бачить жодних доказів, які б свідчили про неналежне використання Україною військової допомоги, яку надають США.

Про це повідомив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, якого цитує "Укрінформ"

"Якщо мова йде про використання військової допомоги, наданої Україні, то ми не бачили жодних доказів якихось кричущих порушень", - сказав Кірбі та додав, що Україна поділяє занепокоєння США щодо забезпечення належної підзвітності та прозорості використання американського обладнання.

"Ми всі прагнемо якомога більшого нагляду та підзвітності. До України надходить обладнання та системи, закуплені за кошти платників податків, але це – війна. Під час бою неможливо ідеально передбачити рух кожної одиниці, яку солдат бере із собою у бій", – каже він.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

10