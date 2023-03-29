Україні точно має вистачити електроенергії для забезпечення потреб споживачів на найближчі шість місяців.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону. Він переконаний, що у найближчі півроку ситуація буде збалансована.

"Українська енергосистема є частиною європейської, а значить, у нас буде можливість імпортувати електроенергію, якщо нам не вистачить своєї, і це дуже важливий чинник енергетичної безпеки країни. Тому у весняні та літні місяці, гадаю, у нас буде збалансована ситуація в енергосистемі", - пояснив Кудрицький.За словами голови правління, Україні необхідно підготуватися до наступної зими. Йдеться у першу чергу про відновлення роботи пошкоджених енергоблоків на теплових та гідроелектростанціях та максимальну мобілізацію всіх ресурсів енергосистеми.