Віце-прем'єр - міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає росіян не всиновлювати вкрадених з України дітей.

"Вивозити з України дітей-сиріт і передавати їх на усиновлення російським громадянам – це незаконно і підло. Особливо бридко - це коли люди ще й публічно вихваляються тим, що всиновили вкрадених в Україні дітей. В черговий раз нагадую всім російським так званим "прийомним батькам" і "опікунам": вам рано чи пізно доведеться відповідати. Так само, як і причетним російським чиновникам – великим і маленьким", - написала Верещук Telegram-каналі.

Також вона повідомила, що особи цих росіян не є великим секретом ні для українських, ні для міжнародних правоохоронних органів."Наприклад, жителі Московської області Ірина Рудницька, Катерина Тріполець, Денис Тріполець, Михайло Сєріков, Марина Марченко і т.п. йдеться про багато десятків російських громадян, які чомусь вирішили, що їм дозволено всиновлювати вкрадених з України сиріт", - зазначила Верещук.Вона настійно рекомендує російським громадянам не всиновлювати українських сиріт, яких незаконно вивезли з тимчасово окупованих територій України.