також у роздiлiПолiтика
The Wall Street Journal: Економіка Росії починає зазнавати краху 4
МОК прийняв рішення щодо допуску російських спортсменів на Олімпіаду 8
Україна не рекомендує росіянам всиновлювати викрадених дітей 8
Понад 55 тисяч мешканців Київщини подали заяву на компенсацію зруйнованого житла 10
Рада ЄС визначилась щодо "газового пакета" 11
Болгарія може вплинути на хій війни в Україні 10
Україна, Польща, Естонія, Латвія і Литва закликають МОК не допускати росіян на Олімпіаду 10
МЗС відповіло на скандальний звіт ООН щодо проросійських священників 15
Моляр розповіла про наявні хвилі мобілязації 12
Денис Горбуненко может стать новым подозреваемым в «деле Сенниченко» 25
Харківський нардеп Родзинський продавав фіктивні студентські документи для виїзду з України 29
Угорщина зробила дивну заяву по припиненню вогню в Україні 18
Подоляк вважає, що Росія втрачає ознаки державності 13
Уряд схвалив новий проект Меморандуму з МВФ 13
Зеленський поговорив з Орландо Блумом про шкільну інфраструктуру 10
СБУ стала одним з флагманів боротьби проти російської агресії, - експерт 15
«Центр общественного здоровья» под прикрытием ГБР и Ключарева кошмарит клиники наркозависимых 270
«Масляный» скандал на Черкасщине: директор предприятия, на которое напали рейдеры, отрицает слова нардепа Войцеховского 20

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прокоментував заяву російського президента Володимира Путіна про намір розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Байден сказав журналістам, що стурбований планами Росії розмістити ядерну зброю в сусідній країні, пише CNN. Водночас він зазначив, що поки що це не було здійснено. 

"Вони ще цього не зробили, якщо тільки щось не сталося, поки я був у вертольоті. Звичайно, це мене турбує. Про що я говорив з вами, хлопці, весь останній рік? Це небезпечна розмова, і це викликає занепокоєння", - додав президент.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

6