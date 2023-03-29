Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прокоментував заяву російського президента Володимира Путіна про намір розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Байден сказав журналістам, що стурбований планами Росії розмістити ядерну зброю в сусідній країні, пише CNN. Водночас він зазначив, що поки що це не було здійснено.

"Вони ще цього не зробили, якщо тільки щось не сталося, поки я був у вертольоті. Звичайно, це мене турбує. Про що я говорив з вами, хлопці, весь останній рік? Це небезпечна розмова, і це викликає занепокоєння", - додав президент.