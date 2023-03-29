Україна сформувала перші три роти піхоти нового покоління - ударні роти БПЛА.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогодні перші три ударні роти БПЛА вже готові до бою. Разом із партнерами повністю їх укомплектували. Передали пікапи, ударні коптери та "Старлінки". Усі безпілотники українського виробництва. Обладнання для ударних рот Армії дронів придбали приватні донори", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомив Федоров, безпілотники виконуватимуть розвідувальні та ударні місії. "Наводитимуть артилерію, допоможуть воїнам бути максимально ефективними під час міських боїв та зберігати життя. Пікапи знадобляться для рейдів мобільних груп у тил ворога, доставки вантажів та евакуації поранених. "Старлінки" - безперебійний зв'язок на полі бою. Усе це - наша конкурентна перевага над росіянами".

Він також інформував про створення Координаційного штабу проєкту, який сприятиме розвитку ударних рот. До штабу долучені Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних сил України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України".

Як наголосив Федоров, у межах проєкту президента Володимира Зеленського UNITED24 Армія дронів переросла у велику державну програму підтримки розвитку БПЛА.

"Сміливість та технології зроблять багато для нашої перемоги. Щоб ми не втрачали найкращих людей", - переконаний Федоров.