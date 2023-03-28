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Болгарія через посередників ймовірно продасть Україні велику кількість боєприпасів, що може суттєво вплинути на хід війни.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Euractiv.

У міністерстві оборони Болгарії повідомили, що передадуть старі боєприпаси вартістю майже 175 мільйонів євро державному військовому заводу ВМЗ, а натомість отримають нові боєприпаси.

Колишній міністр оборони Бойко Ноєв в інтерв'ю bTV пояснив: мета цього рішення полягає в тому, щоб величезна кількість старих боєприпасів зі складів болгарської армії потрапила до України.

"Це найбільше переозброєння болгарських сухопутних військ в новітній історії. Це величезна кількість боєприпасів – сотні тисяч. Відбувається величезне зростання цін на боєприпаси, і ВМЗ буде продавати ці боєприпаси через посередників в Україну", – сказав колишній міністр.

"Це така кількість боєприпасів, яка може переломити хід війни на деяких напрямках на українському фронті", –  додав він.

Болгарська армія має запаси боєприпасів радянського зразка, які потрібні українській армії для поповнення своїх запасів зброї.
ForUm

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