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Україна, Польща, Естонія, Латвія і Литва закликають Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не допускати російських і білоруських спортсменів до Олімпійських ігор під нейтральним прапором, наголошуючи на тому, що Росія і Білорусь можуть повернути своїх спортсменів до міжнародної спортивної спільноти, припинивши війну проти України.

"У зв’язку з тим, що ми наближаємося до наступного засідання виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету 28-30 березня 2023 року, ми хочемо повторити позицію України щодо нещодавніх закликів МОК стосовно визначення шляхів допуску російських і білоруських спортсменів до змагань як "нейтральних". Ми взяли до відома занепокоєння, висловлене спеціальними доповідачками ООН щодо недискримінації виключно на основі громадянства спортсменів", - ідеться у спільній заяві, опублікованій на сайті МЗС України.

У заяві висловлюється жаль, що МОК використав ці занепокоєння як привід, щоб радикально змінити свою попередню добре аргументовану позицію щодо рекомендації не допускати російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб до міжнародних спортивних змагань.

"Ми хочемо підкреслити, що не національність спортсменів визначає їхню роль, а той факт, що вони спонсоруються/підтримуються своїми урядами чи компаніями, які підтримують кремлівський режим, який продовжує свою агресивну війну проти України, або навіть вони є безпосередньо російськими військовими", - заявили в МЗС.

Також наголошується, що немає жодної причини відходити від режиму виключення для російських і білоруських спортсменів, встановленого МОК понад рік тому відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Ми глибоко переконані, що зараз не час розглядати питання про повернення російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри в будь-якому статусі. Хоча МОК ще не прийняв остаточних рішень, ми наполегливо закликаємо його переглянути свої плани та повернутися до початкової, перевіреної позиції, яку підтримує міжнародне співтовариство", - закликали в МЗС.

Також у заяві наголошується, що Росія і Білорусь мають у своєму розпорядженні шлях для повернення своїх спортсменів у міжнародне спортивне співтовариство, а саме припинення загарбницької війни, розв’язаної Росією за співучасті Білорусі, та відновлення поваги до суверенітету і територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів.
ForUm

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