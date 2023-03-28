також у роздiлiАктуально
Зоотовары и их роль в жизни вашего любимца 10
Мрамор или гранит: какой материал выбрать для надгробного памятника? 22
Одевайтесь красиво и современно с Карл Лагерфельд 13
Гранитный бордюр в ландшафтном дизайне 23
Как выбрать домашний интернет для большой семьи в Днепре 17
Магистратура в Польше для украинцев: стоимость, отзывы, особенности 16
Получение криптолицензии 53
Что такое минеральная вата: обзор существующих видов 46
Кому стоит принимать Аевит? 53
Какой купить электроскутер в 2023 году? 69
Топ-7 причин, почему вам нужно купить угловой диван 36
Валерий Харакоз: план восстановления Украины нужно готовить уже сейчас 20
Поиск работы в Сан-Франциско: о чем следует знать соискателям? 37
Фотокартина на холсте — печать портретов на полотне как подарок на любой праздник 143
Римские жалюзи — простой и эффективный способ украшения окон 17
Готовимся к зиме: модные тенденции и правила вязания теплых вещей спицами 40
Высококлассная продукция для авто от бренда Arivo 16
Летняя резина Continental PremiumContact 7 - лучший выбор для влюбленных в скорость 30

Брендирование текстильных изделий — это востребованное направление в бизнесе. Многие корпоративные клиенты заинтересованы в нанесении логотипов или слоганов на одежду, сумки, бейсболки, аксессуары и пр. Недавнее возникновение в Китае прогрессивного метода ДТФ печати вызвало настоящий резонанс среди компаний, которые стремятся к развитию своего бренда.

Выполнить печать на футболках качественно и недорого можно именно с помощью DTF метода.

Этапы нанесения логотипа

ДТФ печать отличается множеством плюсов, что позволило ей стать одной из самых конкурентных технологий современного брендирования. По своему уровню качества этот метод способен легко заменить другие традиционные технологии. Рассмотрим основные этапы нанесения изображения.

  • С помощью принтера рисунок наносится на трансферную пленку, прежде всего расцветки CMYK или в сочетании с флуоресцентными оттенками, а потом белый слой.
  • На сырой принт наносится специальный порошковый клей, в результате чего происходит запекание рисунка с клеевым составом в предназначенной для этого камере или стандартным прессом.
  • Вырезание каждого принта, накладывание его на поверхность ткани и прижимание термопрессом. При определенном температурном режиме соединение из красителя и клея отделяют от пленки и выполняют закрепление на изделии. Показатели температуры, как правило, довольно оптимальные и безвредные (до 165 градусов 15 секунд). Одежда не подлежит предварительной обработке, а рисунок — вырезанию по контуру.

Преимущества DTF метода

Главными преимуществами такой технологии можно назвать следующие:

  • нанесение полноцветных принтов на разные ткани, даже те, которые отличаются высокой чувствительностью к температуре;
  • рисунки выделяются яркостью и насыщенностью цветов, отсутствием трещин, истирания и выцветания под действием ультрафиолета со временем;
  • нет необходимости в нанесение праймера на поверхность материала;
  • использование экологически чистых и безопасных чернил на водной основе;
  • невысокая стоимость оборудования, которая быстро окупается;
  • высокий уровень производительности и автоматизации процессов типографских комплексов;
  • доступная цена за один экземпляр брендированной футболки или другой одежды;
  • нанесенные логотипы долговечны, надежны и выдерживать многочисленные стирки.

Благодаря бесчисленным плюсам этот способ печати продолжает набирать популярность среди представителей бизнеса.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

14