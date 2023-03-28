Брендирование текстильных изделий — это востребованное направление в бизнесе. Многие корпоративные клиенты заинтересованы в нанесении логотипов или слоганов на одежду, сумки, бейсболки, аксессуары и пр. Недавнее возникновение в Китае прогрессивного метода ДТФ печати вызвало настоящий резонанс среди компаний, которые стремятся к развитию своего бренда.

Выполнить печать на футболках качественно и недорого можно именно с помощью DTF метода.

Этапы нанесения логотипа

ДТФ печать отличается множеством плюсов, что позволило ей стать одной из самых конкурентных технологий современного брендирования. По своему уровню качества этот метод способен легко заменить другие традиционные технологии. Рассмотрим основные этапы нанесения изображения.

С помощью принтера рисунок наносится на трансферную пленку, прежде всего расцветки CMYK или в сочетании с флуоресцентными оттенками, а потом белый слой.

На сырой принт наносится специальный порошковый клей, в результате чего происходит запекание рисунка с клеевым составом в предназначенной для этого камере или стандартным прессом.

Вырезание каждого принта, накладывание его на поверхность ткани и прижимание термопрессом. При определенном температурном режиме соединение из красителя и клея отделяют от пленки и выполняют закрепление на изделии. Показатели температуры, как правило, довольно оптимальные и безвредные (до 165 градусов 15 секунд). Одежда не подлежит предварительной обработке, а рисунок — вырезанию по контуру.

Преимущества DTF метода

Главными преимуществами такой технологии можно назвать следующие:

нанесение полноцветных принтов на разные ткани, даже те, которые отличаются высокой чувствительностью к температуре;

рисунки выделяются яркостью и насыщенностью цветов, отсутствием трещин, истирания и выцветания под действием ультрафиолета со временем;

нет необходимости в нанесение праймера на поверхность материала;

использование экологически чистых и безопасных чернил на водной основе;

невысокая стоимость оборудования, которая быстро окупается;

высокий уровень производительности и автоматизации процессов типографских комплексов;

доступная цена за один экземпляр брендированной футболки или другой одежды;

нанесенные логотипы долговечны, надежны и выдерживать многочисленные стирки.

Благодаря бесчисленным плюсам этот способ печати продолжает набирать популярность среди представителей бизнеса.