Бывший глава скандального Родовид Банка Денис Горбуненко может стать новым подозреваемым в громком деле НАБУ о разграблении преступной группой во главе с экс-главой ФГИ Дмитрием Сенниченко подконтрольных государству предприятий.

Как пишет «Олигарх», Денис Горбуненко, проживающий в Великобритании и работающий на владельца Group DF Дмитрия Фирташа, является родственником одного из подозреваемых в резонансном деле - управляющего партнера ООО «Агро газ трейдинг» (АГТ) Александра Горбуненко. Именно через эту компанию, работавшую по давальческой схеме с Одесским припортовым заводом в 2019-2021 г., из государственного завода были выведены сотни миллионов гривен. «Олигарх» выяснил, что основным поставщиком газа для АГТ, который компания Горбуненко передавала ОПЗ по давальческой схеме, получая взамен дешевый карбамид, было ООО «Евроэнерготрейд». Его бенефициаром, по данным участников энергорынка, является не кто иной, как хороший знакомый Дениса Горбуненко Сергей Левочкин - нардеп, экс-член фракции ОПЗЖ, и ближайший бизнес-партнер Фирташа.

Кроме того, структуры из орбиты Фирташа стали выгодоприобретателями схем группировки Сенниченко на Объединенной горно-химической компании (ОГХК). Как пишет «Олигарх», с подачи Сенниченко Кабмином 5 октября 2020 года был назначен и.о. директора ОГХК Артур Сомов, который до этого был финдиректором компании «Карпатыгаз». Одним из главных бенефициаров последней являлся тесно связанный с Фирташем бизнесмен Александр Спектор, а сам Сомов уже через неделю после назначения подписал от имени ОГХК контракт на поставку ильменитового концентрата с малоизвестной чешской компанией Belanto Trade.

По данным Центра журналистских расследований, в ноябре 2020 - марте 2021 года ОГХК отгрузила Belanto Trade более 78 тысяч тонн ильменитового концентрата. Все поставки, по таможенным документам, были осуществлены в порты Турции, где сырье переваливалось на другие, как правило, российские суда, доставлявшие его в порты Крыма или Керченский пролив. «А оттуда уже оно отправлялось на крымский «Титан» – единственный завод по производству двуокиси титана в оккупированном россией Крыму, подконтрольный все тому же Дмитрию Фирташу» - пишет «Олигарх». В настоящее время НАБУ и САП устанавливают остальных возможных участников преступной организации и исследуют другие случаи их противоправной деятельности, так что новые подозрения, очевидно, являются лишь делом времени.