Депутат харківської міської ради 8 скликання, Анатолій Родзинський організував влітку 2022 року нелегальний бізнес - пропонував чоловікам виїхати з України під час військового стану за схемою із оформленням фіктивного навчання за кордоном. У якості посередника, харківський депутат, що має звання доктора філософії в галузі права, пропонував бажаючим «навчатися» у одному із закладів Польщі, з офіційним запрошенням з польської сторони, студентським квитком, нотаріально завіреними документами та їх перекладом. Коштувало таке «навчання» від €1000.

Про це інтернет-виданню From-UA стало відомо із власних джерел.

Схема Родзинського працювала кілька місяців, але з 15 вересня студентів іноземних вишів взагалі припинили випускати з України. Державна прикордонна служба пояснила, що причина саме у зловмисниках, які масово підробляють студентські документи, аби незаконно виїхати з країни й уникнути мобілізації. За статистикою ДПСУ, лише за липень – серпень 2022 року на кордоні виявили близько 600 осіб, які використали підроблені документи про навчання у закордонних навчальних закладах.

Невдалі «студенти», які не встигли виїхати за документами, що готував харківський депутат, вимагають від Родзинського повернення коштів і погрожують звернутись до Національної поліції із записами розмов та скрінами листувань щодо оформлення фіктивних студентських документів.

У 2020 році Анатолія Родзинського обрано депутатом харківської міської ради, він - член постійної комісії Харківської міської ради з питань міжнародного співробітництва, інвестицій, спортивних та іміджевих проєктів. Але станом на лютий 2022 року за даними Руху ЧЕСНОпропустив майже всі засідання своєї комісії.

В 2011 - 2012 роках, Анатолій Родзинський працював із Олександром Лавриновичем, очолював відділ супроводу процедур банкрутства та інформаційно аналітичної роботи в Міністерстві юстиції України. Тісно пов'язаний з ОПЗЖ та Партією Регіонів.

Спочатку в Харкові, потім у Києві Анатолій Родзинський отримав сумну популярність, коли «допомагав» громадянам та підприємствам, що мали кредитні зобов’язання перед банками, погасити їх за допомогою процедури банкрутства. Створений ним «Консультаційний центр з питань банкрутства» (пізніше - ТОВ «Центр банкрутства»), займався напівлегальним схемам банкрутства фізичних та юридичних осіб – в наслідок яких, «клієнти» Родзинського позбавлялись власності.

Роздинський також відомий як депутат, який в 2021 році офіційно задекларував сотню біткоїнів (за курсом на дату декларації - близько $5,8 млн). З початку війни, Родзинський позиціонує себе як волонтер та представник харківського підприємство «Імекс Макс», що стрімко «піднялось» під час пандемії СOVID-19 на виробництві дезінфекційних засобів. Навесні 2022 року підприємство релокувалося у м. Стрий, на Львівщину.