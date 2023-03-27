Водоканали з 1 квітня можуть підняти тарифи на холодну воду та водовідведення в Україні. Другий етап подорожчання відбудеться в липні. Про це пише 24 телеканал.

Як інформує видання, у середньому сім'я з двох-трьох осіб після перегляду тарифів у два етапи сплачуватиме за водопостачання та водовідведення приблизно на 60 гривень більше.

Очікується, що в квітні тариф зросте на 12,3%, а в липні – ще на 14,1%.

Із 1 квітня 2023 року тарифи на водопостачання та водовідведення можуть змінитися так:

Дніпроводоканал: 33,56 гривні за кубометр води (водопостачання – 19,48; водовідведення – 14,08);

Водоканал в Ужгороді: 47,1 гривні (водопостачання – 28,8; водовідведення – 18,3);

Полтававодоканал: 38,41 гривні (водопостачання – 20,19; водовідведення – 18,22);

Житомирводоканал: 48,34 гривні (водопостачання – 23,14; водовідведення – 25,2);

Інфоксводоканал (Одеса): 39,57 гривні (водопостачання – 20,16; водовідведення – 19,41);

Рівнооблводоканал: 39,31 гривні (водопостачання – 20,67; водовідведення – 18,64).

Чернігівводоканал: 38,5 гривні (водопостачання – 19,14; водовідведення – 19,36);

Черкасиводоканал: 31,1 гривні (водопостачання – 15,75; водовідведення – 15,37);

Іванофранківськводоекотехпром: 29,5 гривні (водопостачання – 13,77; водовідведення – 15,82);

Хмельницькийводоканал: 29,27 гривні (водопостачання – 15,07; водовідведення – 14,02);

Київводоканал: 35,5 гривні (водопостачання – 18,81; водовідведення – 16,7);

Луцькводоканал: 31,71 гривні (водопостачання – 12,87; водовідведення – 17,22);

Запорізький водоканал: 28,37 гривні (водопостачання – 19,87; водовідведення – 11,84);

Вінницяоблводоканал: 31,4 гривні (водопостачання – 19,64; водовідведення – 11,76);

Чернівціводоканал: 28,27 гривні (водопостачання – 19,09; водовідведення – 9,18);

Львівводоканал: 27,2 гривні (водопостачання – 18,2; водовідведення – 9,03);

Тернопільводоканал – 42,03 гривні (водопостачання – 19,86; водовідведення – 22,17);

Міськводоканал СМ (Суми) – 33,6 гривні (водопостачання – 16,90; водовідведення – 16,70).

Дніпро-Кіровоград – 61,72 гривні (водопостачання – 35,076; водовідведення – 26,652)

Зазначається, що в Харківській, Херсонській та Миколаївській областях тарифи залишаться незмінними.

На думку експертів, зростання тарифів на водопостачання та водовідведення пов'язане зі зростанням цін на електроенергію – для підприємств за рік вона подорожчала на 18%. Також удвічі зросли ціни на паливо та реагенти.

Крім того, до тарифів включають інвестиційну складову, розмір якої залежить від заходів, визначених схваленою інвестиційною програмою на відповідний рік.